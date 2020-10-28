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В Карелии хозяин застолья воткнул нож в спину гостье, когда она собралась домой

Новости. Криминал
10:08, 29 Октября 2020
фото: © Fotolia / Tiko Aramyan
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Жителю Олонца, принимавшего гостей, не понравилось поведение одной из дам.

По сообщению МВД Карелии, по версии следствия, 23 сентября в квартире 40-летнего жителя Олонца собралась компания знакомых. В разгар застолья одна из присутствовавших дам сообщила, что хочет уйти домой, и стала собираться. Хозяину это не понравилось, он достал кухонный нож и, когда гостья  отвернулась, нанес ей удар в спину. После этого скрылся с места преступления. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшая была экстренно госпитализирована.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемого, который ранее уже был судим за тяжкое преступление. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан.

Ранее сообщалось, что отдых на берегу реки закончился поножовщиной и попыткой убийства.

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Комментарии

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