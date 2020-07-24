890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Обвиняемый во взятках бывший замглавы Госкомимущества Карелии Максимов попросил в последнем слове его оправдать 3
24.07.2020 21:18
"Последний богатырь" с Карелией попадет на большой экран в декабре
24.07.2020 18:40
На отремонтированные дороги Петрозаводска наносят разметку 1
24.07.2020 17:40
Вертолет припарковался на набережной Петрозаводска (ФОТО) 3
Сегодня 11:56
Бразильский футболист нашел замену красавице-жене из Петрозаводска 7
Сегодня 10:14
Еще один подросток утонул в Карелии 1
24.07.2020 16:40

В Карелии хозяйка пяти лающих по ночам собак получила штраф

Новости. Общество
15:30, 25 Июля 2020
фото: Pixabay.com
Загрузка...

В Костомукше оштрафовали женщину, чьи собаки не дают покоя соседям.

На административной комиссии в администрации Костомукши рассмотрели жалобу на любительницу собак, пишет сетевое издание "64 параллель".

Соседи сообщили, что  собаки, которые проживают в квартире женщине, громко лаяли в 22:30, нарушали их право на отдых. Костомукшанка пришла на комиссию с адвокатом, который попытался защитить свою доверительницу: правозащитник говорила о том, что соседи намеренно стучат в двери, тем самым провоцируют лай собак. Этот затяжной конфликт между соседями не понаслышке знаком членам административной комиссии, в эту квартиру они не могут попасть уже несколько месяцев. Соседи постоянно жалуются на свою собаколюбивую соседку. Часть животных ей удалось пристроить в вольер, однако в квартире проживают еще 5 питомцев. Женщина обещала исправить эту ситуацию, но это не избавило ее от штрафа.

Всего же на комиссии было рассмотрено 30 дел, одно из них прекращено за отсутствием доказательств совершения правонарушения гражданином, в отношении которого составлен протокол. За парковку в неположенном месте вынесено 5 предупреждений и 2 штрафа. За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время вынесено 11 предупреждений и 9 штрафов. За отправление естественных надобностей в общественном месте оштрафованы два гражданина. Общая сумма штрафов составила 15 600 рублей.

Напомним, шумных соседей в России хотят штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Шприц
2020-07-25 16:01:24
Вообще в жилых многоквартирных домах надо запретить держать собак, ведь в подъездах не пройти порой, а если у людей аллергия на животных, да и укусить могут ,ведь с такими волкодавами порой по подъезду шастают, ужас!
В частном доме понятно, там свой дом, охранять будут....
А в общих домах: одна вонь от них да проблемы!?!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии
19.07.2020, 13:57
Главный кардиолог в Карелии назвал три основных прибора, которые снижают смертность от болезней системы кровообращения

Чтиво

24.07.2020 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 32
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»