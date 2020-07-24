В Карелии хозяйка пяти лающих по ночам собак получила штраф

В Костомукше оштрафовали женщину, чьи собаки не дают покоя соседям.

На административной комиссии в администрации Костомукши рассмотрели жалобу на любительницу собак, пишет сетевое издание "64 параллель".

Соседи сообщили, что собаки, которые проживают в квартире женщине, громко лаяли в 22:30, нарушали их право на отдых. Костомукшанка пришла на комиссию с адвокатом, который попытался защитить свою доверительницу: правозащитник говорила о том, что соседи намеренно стучат в двери, тем самым провоцируют лай собак. Этот затяжной конфликт между соседями не понаслышке знаком членам административной комиссии, в эту квартиру они не могут попасть уже несколько месяцев. Соседи постоянно жалуются на свою собаколюбивую соседку. Часть животных ей удалось пристроить в вольер, однако в квартире проживают еще 5 питомцев. Женщина обещала исправить эту ситуацию, но это не избавило ее от штрафа.

Всего же на комиссии было рассмотрено 30 дел, одно из них прекращено за отсутствием доказательств совершения правонарушения гражданином, в отношении которого составлен протокол. За парковку в неположенном месте вынесено 5 предупреждений и 2 штрафа. За нарушение тишины и покоя граждан в ночное время вынесено 11 предупреждений и 9 штрафов. За отправление естественных надобностей в общественном месте оштрафованы два гражданина. Общая сумма штрафов составила 15 600 рублей.

Напомним, шумных соседей в России хотят штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей.