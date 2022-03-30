В Карелии худрук и замдиректора «Кантеле» покинули ансамбль

Из Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» ушли сотрудники.

Заместитель директора ансамбля «Кантеле» Денис Козлов и художественный руководитель Елена Магницкая, а также еще ряд сотрудников покинули ансамбль. Об этом в соцсети рассказал Денис Козлов.

«Сегодня, 8 апреля, я покинул ансамбль „Кантеле“ вместе с Еленой Магницкой и рядом других сотрудников», — заявил он.

Козлов заявил, что причиной ухода сотрудников стало расхождение во взглядах с руководством ансамбля.

«Причины нашего ухода связаны с разностью взглядов с директором на текущую деятельность и развитие ансамбля „Кантеле“. Безусловно, руководитель имеет право (и возможность) определять приоритеты и векторы пути вверенного ему коллектива, и, соответственно своему видению, подбирать команду. Уверен, что директор найдёт на освободившиеся места специалистов, которые будут соответствовать данному видению и исполнять то, что требуется», — заявил бывший работник творческого коллектива.

Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле» основан в апреле 1936 года. «Кантеле» — популярный творческий коллектив региона.