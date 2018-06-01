В Карелии иностранца направили на обязательные работы за неуплату алиментов россиянке

Гражданство другой страны не освобождает от уплаты алиментов, сообщили в УФССП Карелии.

За неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей в отделе судебных приставов по Олонецкому району в марте этого года было возбуждено уголовное дело в отношении иностранного гражданина.

Гражданин Грузии в феврале 2016 года в добровольном порядке установил отцовство над двумя несовершеннолетними детьми гражданки России, а в последующем оформил с ней брак. Однако в браке супруги прожили недолго.

После развода гражданка обратилась с заявлением суд, который постановил взыскать с отца алименты на содержание несовершеннолетних детей.

К выплате денежных средств мужчина так и не приступил. В результате по постановлению судьи мирового суда за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев ему было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ, отбывать которые он направился в Олонецкую районную больницу.

Однако должные выводы не были сделаны и гражданин Грузии продолжил уклоняться от уплаты алиментов, за что был привлечен теперь уже к уголовной ответственности.

В ходе дознания мужчина погасил долг по алиментам в размере 54,5 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным актом передано в судебный участок мирового суда Олонецкого района для рассмотрения по существу.