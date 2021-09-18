В Карелии инспекторы испортили ночную поездку пьяному водителю мопеда

Ночью инспекторы поймали в карельском поселке пьяного водителя мопеда.

Сегодня около двух часов ночи в посёлке Шуя инспекторы отстранили от управления 32-летнего водителя мопеда. Об этом сообщает паблик полиции Прионежского района.

У мужчины были обнаружены признаки опьянения. Он отказался пройти освидетельствование.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол за невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Нарушение предусматривает штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Решение о назначении наказания принимает суд. Мопед был помещён на штрафстоянку.

Ранее сообщалось, как молодой водитель мопеда пошел на обгон в поселке Карелии и попал в ДТП.