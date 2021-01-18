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В Карелии инспекторы наполнили бензобак растерявшейся автоледи

Новости. Общество
15:36, 19 Января 2021
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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В Госавтоинспекцию поступило сообщение со словами благодарности в адрес инспекторов ДПС, которые не бросили в беде автомобилистку.

Девушка-автолюбитель рассказала, что ее машина неожиданно заглохла и остановилась на дороге. Она растерялась и визуально не смогла определить причину поломки, передает паблик Госавтоинспекции в соцсети. При этом все автомобили проезжали мимо и никто не помогал даме, попавшей в сложную ситуацию.

Инспекторы ДПС специализированного взвода ГИБДД МВД по Республике Карелия лейтенанты полиции Михаил Евсеев и Владислав Федоров ехали на патрульном автомобиле. Они заметили на полосе движения легковой автомобиль с включенной аварийной сигнализацией.

Полицейские остановились, чтобы уточнить причину аварийной остановки. Затем они вытолкали автомобиль на обочину.

"Автоинспекторы осмотрели машину и выяснили, что бензобак пуст. Они помогли заправить авто имеющимся у них дополнительным запасом бензина, чтобы девушка смогла доехать до ближайшей автозаправки. Они обратили внимание автовладелицы, что в морозы расход топлива значительно возрастает, поэтому за его уровнем необходимо следить постоянно", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что в Карелии сотрудники полиции подняли упавшую бабушку и получили благодарность.

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Комментарии

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