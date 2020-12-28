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В Карелии сотрудники полиции подняли упавшую бабушку и получили благодарность

Новости. Общество
14:28, 29 Декабря 2020
фото: balakovolife.ru
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Сотрудники МВД выехали в квартиру 90-летней пенсионерки, которая упала, после чего не могла подняться даже с помощью родственницы.

Инцидент произошел в Костомукше.

Как сообщают в карельской полиции, в декабре в ночное время помощник дежурного старший сержант Константин Евсеев ответил на звонок, поступивший на номер "102". Абонентка сообщила, что ее 90-летняя мать, находясь в квартире, упала, но ни сама, ни с помощью дочери подняться не может. 

"Обеим женщинам элементарно требовалась физическая помощь, настоящая мужская сила",  - пояснили в полиции.

"Действительно, исходя из строго официальных правил, такие ситуации не входят в нашу компетенцию – прокомментировал ситуацию дежурный ОМВД капитан полиции Леонид Шляга, - но мой помощник не остался равнодушен и принял решение направить сотрудников по адресу".

Представители ДПС и ППСП, лейтенант Сергей Августович и сержант Артем Прозоров, подняли пожилую женщину и посоветовали ей обратиться за медпомощью.

Позднее жительница Костомукши, которой помогли сотрудники МВД, обратилась в редакцию "64 параллели" со словами благодарности.

"Я очень благодарна нашим доблестным стражам порядка за их четкую и слаженную работу, они помогли мне и моей маме… в сложной ситуации. В канун Нового года я хочу пожелать всем сотрудникам оперативных служб здоровья, мира, семейного счастья, благополучия. Пусть ваши дежурства проходят без тяжелых чрезвычайных происшествий!", - заявила она.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Петрозаводска искала женское счастье в интернете и осталась без денег.

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