В Карелии сотрудники полиции подняли упавшую бабушку и получили благодарность

Сотрудники МВД выехали в квартиру 90-летней пенсионерки, которая упала, после чего не могла подняться даже с помощью родственницы.

Инцидент произошел в Костомукше.

Как сообщают в карельской полиции, в декабре в ночное время помощник дежурного старший сержант Константин Евсеев ответил на звонок, поступивший на номер "102". Абонентка сообщила, что ее 90-летняя мать, находясь в квартире, упала, но ни сама, ни с помощью дочери подняться не может.

"Обеим женщинам элементарно требовалась физическая помощь, настоящая мужская сила", - пояснили в полиции.

"Действительно, исходя из строго официальных правил, такие ситуации не входят в нашу компетенцию – прокомментировал ситуацию дежурный ОМВД капитан полиции Леонид Шляга, - но мой помощник не остался равнодушен и принял решение направить сотрудников по адресу".

Представители ДПС и ППСП, лейтенант Сергей Августович и сержант Артем Прозоров, подняли пожилую женщину и посоветовали ей обратиться за медпомощью.

Позднее жительница Костомукши, которой помогли сотрудники МВД, обратилась в редакцию "64 параллели" со словами благодарности.

"Я очень благодарна нашим доблестным стражам порядка за их четкую и слаженную работу, они помогли мне и моей маме… в сложной ситуации. В канун Нового года я хочу пожелать всем сотрудникам оперативных служб здоровья, мира, семейного счастья, благополучия. Пусть ваши дежурства проходят без тяжелых чрезвычайных происшествий!", - заявила она.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Петрозаводска искала женское счастье в интернете и осталась без денег.