В Карелии инспекторы поймали более 30 пьяных водителей за выходные

Сотрудники ГИБДД сообщили, что в течение выходных дней ими были пойманы более тридцати пьяных автомобилистов.

В выходные дни сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления 32 нетрезвых водителя, передает ГИБДД.

Возраст самого молодого водителя-нарушителя: 21 год. Имея признаки алкогольного опьянения, молодой человек отказался пройти медицинское освидетельствование. В соответствии с ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Также, как сообщают в ГИБДД, в Прионежском районе инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем «Ford» 40-летнего водителя, имеющего признаки алкогольного опьянения. Прибор зафиксировал 1.32 промилле. Водителю грозит наказание в виде лишения водительских прав и штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что оштрафован водитель маршрутки, едва не устроивший аварию в Петрозаводске.