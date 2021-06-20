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Оштрафован водитель маршрутки, едва не устроивший аварию в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:19, 21 Июня 2021
фото: © кадр из видео

Госавтоинспекторы Петрозаводска нашли и оштрафовали водителя маршрутки, проехавшей перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщили на сайте подразделения.

Сотрудники ГИБДД установили и оштрафовали водителя маршрутного автобуса, проехавшего перекресток на красный. Нарушитель заплатит административный штраф — тысячу рублей.

Напомним, 1 июня 2021 года водитель маршрутного автобуса, рискуя жизнями пассажиров и других участников движения, вылетел на запрещающий сигнал светофора на перекресток улицы Правды и Ключевского шоссе. К счастью, благодаря реакции других водителей, аварии удалось избежать.

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