Оштрафован водитель маршрутки, едва не устроивший аварию в Петрозаводске

Госавтоинспекторы Петрозаводска нашли и оштрафовали водителя маршрутки, проехавшей перекресток на запрещающий сигнал светофора, сообщили на сайте подразделения.

Сотрудники ГИБДД установили и оштрафовали водителя маршрутного автобуса, проехавшего перекресток на красный. Нарушитель заплатит административный штраф — тысячу рублей.

Напомним, 1 июня 2021 года водитель маршрутного автобуса, рискуя жизнями пассажиров и других участников движения, вылетел на запрещающий сигнал светофора на перекресток улицы Правды и Ключевского шоссе. К счастью, благодаря реакции других водителей, аварии удалось избежать.