В Карелии инспекторы поймали пьяного водителя

Очередной нетрезвый автомобилист попался инспекторам в Карелии: он сел пьяным за руль повторно.

В минувшее воскресенье около 20:45 вечера в Питкяранте сотрудники Госавтоинспекции отстранили от управления автомобилем «Chevrolet Niva» 51-летнего мужчину с признаками алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГИБДД.

Предположения автоинспекторов подтвердило освидетельствование мужчины с помощью алкотестера. Нарушителю предстоит понести уголовное наказание — за управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно (ст. 264.1 ч. 1 УК РФ). Решение вынесет суд.

Ранее сообщалось, что в Карелии пьяный водитель без прав устроил аварию, в которой погиб пассажир.