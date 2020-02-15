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В Карелии инспекторы проверили идущие в горный парк "Рускеала" автобусы

Новости. Общество
11:02, 16 Февраля 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК
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Сотрудники ГИБДД провели сплошные проверки пассажирских автобусов в Соратвальском районе.

В направлении Рускеала проверена перевозка пассажиров межрегиональными туристическими автобусами. Об этом сообщают в ГИБДД по Карелии.

Инспекторы обращали внимание на соблюдение режима труда и отдыха водителями, применение ремней безопасности пассажирами. Также сотрудники Госавтоинспекции побеседовали с пассажирами о состоянии автодорог, о соблюдении ПДД водителями автобусов. В мероприятии приняли участие сотрудники Ространснадзора.

"Автоинспекторы проверили 5 автобусов, нарушений при их эксплуатации не установлено. Водителям и пассажирам автобусов раздавались памятки о необходимости пристегивать ремни безопасности в пути. Также проверена организованная перевозка группы детей. Правила перевозки группы детей автобусами соблюдены", - сообщили в ГИБДД.

Ранее сообщалось, что инспекторы проведут массовые проверки водителей в Петрозаводске

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