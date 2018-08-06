В Карелии инвалидам компенсируют расходы на покупку средств реабилитации

Фонд социального страхования ведет закупку технических средств реабилитации для маломобильных граждан.

Наряду с предоставлением технических средств реабилитации нуждающимся в них людям, Фонд может оказать содействие в получении компенсации в случае самостоятельного приобретения таких изделий.

Компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные технические средства получили уже 539 человек на общую сумму 5,2 млн рублей.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".