В Карелии ищут автоволонтеров для доставки гуманитарной помощи жителям Беломорска

Кризисный центр «Мама-Дом» ищет автоволонтеров, чтобы доставить 15 мешков с гуманитарной помощью жителям Беломорского района.

«Семьи Беломорска и Беломорского района нуждаются в помощи.

Мы готовы передать 15 мешков гуманитарного груза, но нам нужен автоволонтер со своим большим авто», сообщается в паблике «Кризисный центр "Мама-Дом"».

По словам организаторов, волонтеру нужно будет забрать груз со склада в Петрозаводске на улице Крылова, 6 и доставить в Беломорск в центр помощи «Мама-Дом» по Беломорскому району по адресу Комсомольская, 3

Желающие помочь могут обратиться по телефону: +7 921 460-21-07.