В Карелии ищут двух мужчин, ограбивших магазин сотовой связи (ВИДЕО)

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже телефонов в магазине сотовой связи в Лахденпохье, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Лахденпохского района устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых в преступлении. В ночь на 28 ноября 2020 года в Лахденпохье двое неизвестных проникли в магазин сотовой связи, откуда украли большое количество сотовых телефонов и аксессуаров к ним.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону: 8-981-405-54-36, 8(8142)715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, способствующую раскрытию кражи, гарантируется вознаграждение.