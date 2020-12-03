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В Карелии ищут двух мужчин, ограбивших магазин сотовой связи (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:12, 04 Декабря 2020
фото: © кадр из видео/МВД Карелии
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Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в краже телефонов в магазине сотовой связи в Лахденпохье, сообщили в МВД Карелии.

Полицией Лахденпохского района устанавливаются личности и местонахождение подозреваемых в преступлении. В ночь на 28 ноября 2020 года в Лахденпохье двое неизвестных проникли в магазин сотовой связи, откуда украли большое количество сотовых телефонов и аксессуаров к ним.

Всех, кто обладает информацией о разыскиваемых, полиция просит незамедлительно сообщить об этом по телефону: 8-981-405-54-36, 8(8142)715-420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, способствующую раскрытию кражи, гарантируется вознаграждение.

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