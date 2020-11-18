В Карелии ищут двух рыбаков, пропавших на Онежском озере четыре дня назад (ВИДЕО)

Мужчины вышли на лодке в Онего 16 ноября между Ужесельгой и Деревянным в Прионежском районе и пропали.

В Прионежском районе идут поиски двух рыбаков. Мужчины вышли в Онежское озеро в районе 13 км на Вознесенье проверить сети 16 ноября около 13:00. Третий рыбак оставался на берегу и следил за ними. Когда он отвлекся минут на 10, его друзья пропали из зоны видимости, рассказали журналисты ГТРК "Карелия".

"На этой лодке они уже не раз выходили. Она была проверена и в волну, и не в волну. Понятно, что кто-то будет осуждать: сами виноваты. Но что сделать? Они заядлые рыбаки. Конечно, в такую погоду они точно не вышли. Значит, они были точно уверены", - заявила в интервью Ольга Попова.

В полицию родственники обратись уже 16 ноября. Спустя сутки начались поиски пропавших рыбаков, были задействованы катер и вертолет.

В минувшую среду выход в воду был запрещен. Спасатели, родственники и добровольцы прочесывали берег в сторону Ужесельги и Деревянного.



Из архива родственников рыбаков

"Сегодня спасатели пешком осмотрели береговую линию от места Пески до Зимника. Лодку с мотором нашли, куртку мужа нашли в воде. Мы обходим берег от места стоянки в сторону Деревянного и города. Артем, Леша, верим, надеемся и ждём. Погода не в нашу пользу... Шансов все меньше и меньше...", - пишет в соцсетях супруга одного из пропавших о результатах поисков 18 ноября.

Родственники рыбаков просят жителей Деревянного, Ужесельги и Сайнаволока по возможности осмотреть берег озера. В случае нахождения каких-либо вещей или рыбаков сообщить по номеру 89217013733 или же по номеру 112.