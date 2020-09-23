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В Карелии ищут фельдшера для сельского ФАПа

Новости. Общество
10:43, 24 Сентября 2020
фото: © Минздрав Республики Карелия
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Вакансия фельдшера имеется в фельдшерско-акушерском пункте поселка Сяпся Пряжинского района, сообщили в Минздраве Карелии.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Сяпся является подразделением Пряжинской ЦРБ. ФАП открылся в декабре 2017 года, оснащен современным медицинским оборудованием. Помещения доступны для маломобильных граждан, отвечают требованиям комплексной безопасности. Пункт оказывает медпомощь жителям не только Сяпси, но и близлежащих поселков и дачных кооперативов.

При трудоустройстве в рамках ведомственной целевой программы Минздрава Карелии по обеспечению государственной системы здравоохранения республики медицинскими кадрами предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

- ежемесячная компенсация найма жилья;

- единовременная выплата в размере 1 млн руб. заведующему ФАП – фельдшеру, заключившему трудовой договор о работе в ФАП (не участвующему в программе «Земский фельдшер»;

- компенсация расходов на оплату жилья (отопление, освещение в пределах соцнорм площади жилья).

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Комментарии

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zanoza
2020-09-24 12:18:12
А ведь раньше в Сяпсе был психо-неврологический диспансер. Куда всё подевалось чудесным образом, ведь психов меньше не стало, но лечебных заведений этой направленности практически нет.
новый
2020-09-24 10:49:03
Нашли фельшерицу, которая с подъемными 500 тыщ из Коткозера свинтила ? Кто будет убытки в бюджет возмещать ?
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