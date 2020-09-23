В Карелии ищут фельдшера для сельского ФАПа

Вакансия фельдшера имеется в фельдшерско-акушерском пункте поселка Сяпся Пряжинского района, сообщили в Минздраве Карелии.

Модульный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Сяпся является подразделением Пряжинской ЦРБ. ФАП открылся в декабре 2017 года, оснащен современным медицинским оборудованием. Помещения доступны для маломобильных граждан, отвечают требованиям комплексной безопасности. Пункт оказывает медпомощь жителям не только Сяпси, но и близлежащих поселков и дачных кооперативов.

При трудоустройстве в рамках ведомственной целевой программы Минздрава Карелии по обеспечению государственной системы здравоохранения республики медицинскими кадрами предусмотрены следующие меры социальной поддержки:

- ежемесячная компенсация найма жилья;

- единовременная выплата в размере 1 млн руб. заведующему ФАП – фельдшеру, заключившему трудовой договор о работе в ФАП (не участвующему в программе «Земский фельдшер»;

- компенсация расходов на оплату жилья (отопление, освещение в пределах соцнорм площади жилья).