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Новости. Общество
15:21, 21 Июля 2019
фото: Jaromir Chalabala/Shutterstock

В Карелии ищут мужчину, который ушел из больницы

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В Пудоже 10 июля пропал пациент больницы.

Как сообщается в паблике "Доброспас", МВД Карелии разыскивает пропавшего без вести 45-летнего мужчину, который 10 июля в 9.30 ушёл из больницы Пудожа.

Предположительно, он мог пойти пешком домой в поселок Водла.
Был одет в синюю безрукавку с капюшоном на футболку, спортивные брюки и тапки на босую ногу .


https://vk.com/dobrospas

Просят всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 10 июля , сообщать значимые сведения по телефонам: 89218026043 или 02 (с мобильного 102).

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