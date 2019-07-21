В Карелии ищут мужчину, который ушел из больницы

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В Пудоже 10 июля пропал пациент больницы.
Как сообщается в паблике "Доброспас", МВД Карелии разыскивает пропавшего без вести 45-летнего мужчину, который 10 июля в 9.30 ушёл из больницы Пудожа.
Предположительно, он мог пойти пешком домой в поселок Водла.
Был одет в синюю безрукавку с капюшоном на футболку, спортивные брюки и тапки на босую ногу .
Просят всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 10 июля , сообщать значимые сведения по телефонам: 89218026043 или 02 (с мобильного 102).
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