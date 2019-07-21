В Карелии ищут мужчину, который ушел из больницы

В Пудоже 10 июля пропал пациент больницы.

Как сообщается в паблике "Доброспас", МВД Карелии разыскивает пропавшего без вести 45-летнего мужчину, который 10 июля в 9.30 ушёл из больницы Пудожа.

Предположительно, он мог пойти пешком домой в поселок Водла.

Был одет в синюю безрукавку с капюшоном на футболку, спортивные брюки и тапки на босую ногу .

Просят всех, кто располагает какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемого или видевших его после 10 июля , сообщать значимые сведения по телефонам: 89218026043 или 02 (с мобильного 102).