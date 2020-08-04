890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 4
Сегодня 09:36
Современная библиотека откроется в одном из районов Карелии (ФОТО)
04.08.2020 18:40
Мужчина выпал из окна многоэтажки и разбился в городе Карелии
Сегодня 06:40
Минздрав Карелии установил порядок продления трудовых отношений с главврачами, достигшими 65 лет 17
Сегодня 08:05
Минздрав Карелии подозревает у двух пациентов повторные случаи заражения коронавирусом
Сегодня 09:17
Нургалиев столкнулся с очередными "непонятками" при посещении "Бесовых следков" в Карелии 6
Сегодня 11:30

В Карелии ищут рыбака, пропавшего на Сямозеро три дня назад

Новости. Общество
16:11, 05 Августа 2020
фото: © паблик "ОМВД России по Пряжинскому району"
Загрузка...

Мужчина вышел в минувшее воскресенье на моторной лодке в озеро в районе деревни Ангелахта и пропал.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", разыскивают без вести пропавшего Сергея Метальникова 1983 года рождения. Он вечером 2 августа в районе деревни Ангелахта вышел в акваторию озера Сямозеро на лодке с мотором и пропал. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, высокого роста. Одет в болоньевую куртку черного цвета, болоньевые камуфляжные брюки.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает, где искать пропавшего, сообщить сведения по номерам телефонов в Пряжинском районе: +7911-435-24-91, 8(81456)3-29-60, 102 или 112.

Ранее пожилая пенсионерка без вести пропала в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Неравнодушный
2020-08-05 18:01:31
Такого точно никогда не было.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.07.2020, 16:02
Министр образования Карелии ответил учительнице, заявившей о коллапсе в системе школьного образования
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
30.07.2020, 16:38
Страшное ДТП с участием мотоциклиста произошло сегодня в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 09:36
Капитал
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 4
Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о предстоящем заседании госкомиссии по подготовке к 100-летию Карелии в Москве и объектах столетия, работа над которыми продолжается.
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Почему новую квартиру выгодно покупать именно сейчас
30.07.2020 10:25
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 2
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»