В Карелии ищут рыбака, пропавшего на Сямозеро три дня назад

Мужчина вышел в минувшее воскресенье на моторной лодке в озеро в районе деревни Ангелахта и пропал.

Как сообщается в паблике "ОМВД России по Пряжинскому району", разыскивают без вести пропавшего Сергея Метальникова 1983 года рождения. Он вечером 2 августа в районе деревни Ангелахта вышел в акваторию озера Сямозеро на лодке с мотором и пропал. До настоящего момента его местонахождение неизвестно.





Приметы: рост 180-185 сантиметров, мужчина худощавого телосложения, высокого роста. Одет в болоньевую куртку черного цвета, болоньевые камуфляжные брюки.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает, где искать пропавшего, сообщить сведения по номерам телефонов в Пряжинском районе: +7911-435-24-91, 8(81456)3-29-60, 102 или 112.

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