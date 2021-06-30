В Карелии ищут специалистов, которые будут делать прививки

Число вакансий для специалистов по вакцинации населения в Карелии резко выросло в последние месяцы — по этому показателю республика в лидерах среди регионов Северо-Запада.
Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску работы и персонала HeadHunter.
Спрос на специалистов по вакцинации в мае–июне вырос в 5 раз. По числу вакансий Карелия занимает второе место среди регионов Северо-Запада.
Исследование показало дефицит таких специалистов.
Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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