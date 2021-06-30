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В Карелии ищут специалистов, которые будут делать прививки

Новости. Общество
10:34, 01 Июля 2021
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Число вакансий для специалистов по вакцинации населения в Карелии резко выросло в последние месяцы — по этому показателю республика в лидерах среди регионов Северо-Запада.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску работы и персонала HeadHunter.

Спрос на специалистов по вакцинации в мае–июне вырос в 5 раз.  По числу вакансий Карелия занимает второе место среди регионов Северо-Запада.

Исследование показало дефицит таких специалистов.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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Комментарии

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Вася
2021-07-01 11:36:11
Шандалович пусть попробует.
кир
2021-07-01 11:57:45
Вася, он нарушил клятву Гиппократа. и предал больных. Нет ему доверия, - сказал кот.
David.
2021-07-01 11:56:13
Вася, +100 :)
Гость
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