В Карелии ищут специалистов, которые будут делать прививки

Число вакансий для специалистов по вакцинации населения в Карелии резко выросло в последние месяцы — по этому показателю республика в лидерах среди регионов Северо-Запада.

Об этом говорят результаты исследования, проведенного агентством по поиску работы и персонала HeadHunter.

Спрос на специалистов по вакцинации в мае–июне вырос в 5 раз. По числу вакансий Карелия занимает второе место среди регионов Северо-Запада. Исследование показало дефицит таких специалистов. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».