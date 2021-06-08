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В Карелии ищут виновных в разливе рыбных отходов, привезенных из Мурманской области

Новости. Общество
08:20, 09 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Отражение. Карелия»

Представители Минсельхоза Карелии побывали в совхозе «Толвуйский» на месте разлива рыбных отходов, предназначенных для компостирования.

Представители Минсельхоза Карелии провели выездное совещание в совхозе «Толвуйский», чтобы оценить ситуацию, сложившуюся после разлива здесь рыбного гидрализата, предназначенного для компостирования.

По данным Минсельхоза, для компостирования рыбного силоса были выбраны две силосные траншеи. Траншеи имеют бетонное основание и стены с трех сторон. Чтобы компостная масса не вытекала из траншеи, дополнительно оборудован бурт грунта. Так как емкости с гидролизатом располагались на краю траншеи, то есть на возвышенности, жидкость из них должна была течь самотеком. Но в результате действий неустановленных лиц, которые открыли краны нескольких привезенных контейнеров с целью их хищения, произошла неконтролируемая утечка содержимого емкостей, в том числе на дорогу и прилегающую территорию, после чего предприятие не досчиталось 30 штук многооборотной тары.

По данному факту руководитель ОАО «Совхоз «Толвуйский» подал заявление в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

В настоящее время последствия разлива гидролизата ликвидированы, территория вокруг траншей сухая.

Как отметили в Минсельхозе, ОАО «Совхоз «Толвуйский», осуществляющий производственную деятельность в сфере молочного животноводства (100% акций предприятия находятся в собственности Республики Карелия), в 2021 году разрабатывает проектно-сметную документацию по строительству роботизированного животноводческого комплекса на 2000 голов дойного стада коров. В целях обеспечения грубыми и сочными кормами всего поголовья крупного рогатого скота, в том числе планируемого к увеличению за счет реализации инвестиционного проекта, предприятию требуется дополнительное количество кормовых угодий, которые имеются в непосредственной близости от ОАО «Совхоз «Толвуйский».

Так, одним из решений данного вопроса будет использование на праве аренды земельных участков из категории сельскохозяйственного назначения ликвидированного АОЗТ «Прогресс».

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