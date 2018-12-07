В Карелии истекает срок проведения оценки условий труда

Управление труда и занятости Республики Карелия обратилось к работодателям с напоминанием провести специальную оценку условий труда до 31 декабря 2018 года.

По данным Управления труда и занятости Республики Карелия, специальная оценка условий труда на сегодняшний день проведена на 65% предприятий республики. Но оценить условия труда, за небольшим исключением, работодатели должны на всех рабочих местах.

Для объективности результатов специальная оценка условий труда должна проводиться комиссией работодателя с привлечением организации, имеющей право на выполнение такой оценки.

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