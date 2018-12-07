В Карелии истекает срок проведения оценки условий труда

Новости по теме
Загрузка...
Управление труда и занятости Республики Карелия обратилось к работодателям с напоминанием провести специальную оценку условий труда до 31 декабря 2018 года.
По данным Управления труда и занятости Республики Карелия, специальная оценка условий труда на сегодняшний день проведена на 65% предприятий республики. Но оценить условия труда, за небольшим исключением, работодатели должны на всех рабочих местах.
Для объективности результатов специальная оценка условий труда должна проводиться комиссией работодателя с привлечением организации, имеющей право на выполнение такой оценки.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
05.12.2018, 12:17
01.12.2018, 10:29
03.12.2018, 11:54
05.12.2018, 17:49
06.12.2018, 10:26
Аналитика
Сегодня 12:37
Капитал
Что скрывают планы республиканских властей приватизировать государственный пакет акций лесопромышленного холдинга?
06.12.2018 10:26
04.12.2018 10:51
03.12.2018 10:45
Чтиво
Сегодня 15:50
Без политики
В преддверие новогодних праздников хочется купить подарки всем, кого любишь, и именно в такие моменты хочется иметь возможность хоть где-то сэкономить.
06.12.2018 13:24
04.12.2018 16:05
30.11.2018 14:54
Медиа
Сегодня 09:58
Опрос
Сколько вы готовы потратить на подготовку к Новому году?
Комментарии