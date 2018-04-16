В Карелии из-за гриппа и ОРВИ закрываются классы в школах и группы в детсадах

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Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на эпидемическом уровне, сообщили в карельском управлении Роспотребнадзора.
По данным ведомства, превышение эпидемического порога более 20% отмечается только в возрастной группе от 3-6 лет на 53,2%.
Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 29 классов в 12-и школах и 5 групп в четырех детсадах в разных районах республики.
При проведении мониторинга отмечается активная циркуляция вирусов гриппа А - A(H1N1)pdm2009 и гриппа В, доля которых составляет – 83%.
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