В Карелии из-за гриппа и ОРВИ закрываются классы в школах и группы в детсадах

Заболеваемость ОРВИ и гриппом остается на эпидемическом уровне, сообщили в карельском управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, превышение эпидемического порога более 20% отмечается только в возрастной группе от 3-6 лет на 53,2%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ закрыты на карантин 29 классов в 12-и школах и 5 групп в четырех детсадах в разных районах республики.

При проведении мониторинга отмечается активная циркуляция вирусов гриппа А - A(H1N1)pdm2009 и гриппа В, доля которых составляет – 83%.