В Карелии из-за неисправного электрооборудования сгорел гараж

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Пожар произошел в поселке Кварцитный 13 июля, сообщили в МЧС Карелии.
В 12.58 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района привлекалось для ликвидации пожара в гараже в п. Кварцитный на ул. Заречной. В 13.45 пожар ликвидирован.
Гараж площадью 30 кв м сгорел.
Причина – аварийная работа электрообуродования.
Погибших и пострадавших нет.
Виновные, ущерб устанавливаются.
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