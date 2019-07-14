В Карелии из-за неисправного электрооборудования сгорел гараж

Пожар произошел в поселке Кварцитный 13 июля, сообщили в МЧС Карелии.

В 12.58 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района привлекалось для ликвидации пожара в гараже в п. Кварцитный на ул. Заречной. В 13.45 пожар ликвидирован.



Гараж площадью 30 кв м сгорел.



Причина – аварийная работа электрообуродования.

Погибших и пострадавших нет.

Виновные, ущерб устанавливаются.