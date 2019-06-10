В Карелии из-за водителя-иностранца в ДТП пострадали 4 женщины

ДТП с участием грузовика и минивэна произошло 8 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 7.58 на 327 км автодороги А-121 "Сортавала" 49-летний водитель (житель Республики Беларусь), управляя грузовым автомобилем Volvo, двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении. Водитель грузовика столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter, который двигался по главной дороге.

В результате ДТП травмы получили 4 пассажирки Volkswagen: женщины 49, 50, 53 и 70 лет.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.