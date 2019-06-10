В Карелии из-за водителя-иностранца в ДТП пострадали 4 женщины

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ДТП с участием грузовика и минивэна произошло 8 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.
В 7.58 на 327 км автодороги А-121 "Сортавала" 49-летний водитель (житель Республики Беларусь), управляя грузовым автомобилем Volvo, двигался по второстепенной дороге и не предоставил преимущество в движении. Водитель грузовика столкнулся с автомобилем Volkswagen Transporter, который двигался по главной дороге.
В результате ДТП травмы получили 4 пассажирки Volkswagen: женщины 49, 50, 53 и 70 лет.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
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