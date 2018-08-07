В Карелии избитого мужчину вылечили на деньги осужденного

В Прионежском районе с осужденного взыскали 35 тысяч рублей, потраченные на лечение потерпевшего от преступления, сообщили в прокуратуре Карелии.

По иску прокурора Прионежского района с местного жителя, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, взыскан причиненный этим преступлением вред.

За счет средств бюджета была оплачена стоимость лечения в размере свыше 35 тысяч рублей потерпевшему, который в связи с полученными травмами находился на лечении в больнице.

В силу того, что по закону средства, затраченные на стационарное лечение пострадавших от умышленных преступных действий граждан, подлежат взысканию в доход государства с лиц, осужденных за эти преступления, прокурор района обратился с исковым заявлением в суд в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия.

Исковые требования прокурора удовлетворены, с осужденного взысканы расходы, понесенные больницей на лечение потерпевшего от преступления.