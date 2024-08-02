В Карелии изменились цены на популярные овощи

Об изменении цен на продукты питания в республике рассказали в Карелиястате.

За минувшую неделю, с 23 по 29 июля, в Карелии изменились цены на продукты. Так, существенно подорожали капуста (+7.6%), картофель, яблоки (+3.7%). Также от 1,1% до 3,5% стали дороже сосиски, сардельки, молоко, масло сливочное, соль и сметана.

Одновременно упала цена на огурцы (-6.9%), свеклу, помидоры, морковь, консервы для детского питания, вермишель, колбаса вареная.

Ранее в Карелиястате сообщили о существенном подорожании бензина в республике.