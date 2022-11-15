В Карелии юнец внезапно напал на незнакомую девочку и едва не задушил ее

В Сортавале предстанет перед судом 19-летний местный житель, неожиданно напавший на ребенка.

В Сортавале завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство.

По данным следствия, рано утром в августе 2022 года обвиняемый в пьяном состоянии внезапно напал на незнакомую 15-летнюю девочку, шедшую к сортавальской больнице. Юнец догнал ребенка, обхватил ее руками сзади за тело, повалил в кусты и начал душить. Трагедия не состоялась из-за проходившей мимо женщины — она спугнула преступника, который бежал с места событий.

На место выехала следственно-оперативная группа, которая быстро установила и задержала хулигана. Им оказался 19-летний местный житель, безработный, ранее не судимый. Подозреваемого арестовали.

В настоящее время собраны доказательства преступления. Обвиняемый свою вину признал полностью, уголовное дело было направлено в суд.