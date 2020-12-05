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В Карелии юноша пытался вынести под одеждой шесть коробок конфет из сельского магазина

Новости. Криминал
12:21, 06 Декабря 2020
фото: Pixabay
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Попытка украсть из магазина конфеты закончилась для жителя Карелии потасовкой с продавцами и местными жителями.

По сообщению МВД Карелии, в полицию поступило заявление от работников одного из магазинов поселка Мелиоративный Прионежского района. Молодой человек днем пытался похитить из торгового зала шесть коробок конфет. Однако эта попытка не осталась незамеченной продавцами. Они попытались самостоятельно задержать грабителя. Во входной зоне магазина им удалось вытрясти из-под его одежды часть коробок. На улице к преследующим грабителя работникам магазина присоединились местные жители. Незадачливому злоумышленнику удалось скрыться, но все конфеты были испорчены - разбросаны и растоптаны при попытке остановить юношу. Ущерб составил 2 400 рублей.

Оперативники установили личность подозреваемого – ранее судимого 19-летнего жителя Петрозаводска. По его словам, он похитил конфеты для своей девушки. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее юноша украл с полки магазина в Петрозаводске коньяк и виски.

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