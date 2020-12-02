Юноша украл с полки магазина в Петрозаводске коньяк и виски

Несовершеннолетний петрозаводчан вместе со старшим товарищем обокрали магазин, чтобы потом продать свои трофеи.

В петрозаводскую полицию обратился представитель сети магазинов. В одной из торговых точек двое молодых людей похитили алкоголь.

Полицейские установили подозреваемых. Им оказались 23-летний и несовершеннолетний петрозаводчане. Юноша взял с полки магазина 2 бутылки коньяка и 2 бутылки виски. Вместо со старшим товарищем они спрятали алкоголь в рюкзак и вышли из магазина. Похищенное они продали за 1 100 рублей. Деньги потратили на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, совершенной группой лиц по предварительному сговору. В отношении 23-летнего петрозаводчанина рассматривается вопрос о возбуждении дела о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления.

Ранее петрозаводчанин не смог пройти мимо забытых в банкомате денег.