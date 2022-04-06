В Карелии юные нарушители похитили и испортили магазинный товар

Росгвардейцы в Карелии задержали петрозаводчан, попавшихся на хищении товаров.

Как рассказали в Росгвардии, днем 6 марта в одном из строительных магазинов Петрозаводска сработала тревожная сигнализация. На место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. По прибытии росгвардейцы выяснили, что неизвестный гражданин был замечен за совершением хищения товара. 41-летний мужчина пытался без оплаты пронести мимо кассы товар на сумму свыше 5000 рублей. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

А вечером этого же дня сотрудники Росгвардии выезжали в гипермаркет на сработку тревожной кнопки. Представитель охранной организации пояснил, что двое несовершеннолетних похитили и испортили товар. Сумма ущерба превысила 1500 рублей. Юных нарушителей задержали и передали инспектору по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина попались на краже продуктов и посуды из магазинов Карелии.