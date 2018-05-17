Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:08, 17 Мая 2018

В Карелии картонный Егорка помогает контролировать ситуацию на дороге

По теме

Минкульт хочет создать на Древлянке парк "Патриот" и построить музей
17.05.18 15:48
Парфенчиков предложил прорыть тоннель для автомобилей под ж/д дорогой в Петрозаводске
17.05.18 15:07
В мэрии Петрозаводска рассказали, как будет назначаться инвестиционный уполномоченный
17.05.18 15:04
Все новости
Загрузка...

В Сортавальском районе у пешеходного перехода установили манекен школьника и назвали его Егорка, теперь он заставляет водителей соблюдать правила, сообщили в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Сортавальского района поддержала оригинальную идею членов команды ЮИД (юные инспекторы дорожного движения) создать как наглядное пособие для обучения правилам безопасного поведения на дороге манекен ребенка-пешехода.

Автоинспекторы помогли школьникам воплотить в жизнь этот проект. Образ юного пешехода получился настолько правдоподобным, что помощники инспекторов решили сделать его участником своей команды и дали имя – Егорка.

Так, новый член ЮИДовской команды вместе со своими друзьями и автоинспекторами принял участие в первом профилактическом мероприятии "Внимание! Дети".

Егорке отвели очень важную роль при проведении акции, он своим внешним видом должен был привлечь внимание участников движения. Манекен установили в районе пешеходного перехода, расположенного вблизи школы в поселке Хелюля.

Егорка выполнил свое задание и привлек к себе внимание. Водители, завидев "ребенка", снижали скорость и, как впоследствии комментировали в общении с участниками акции, концентрировали свое внимание на его действиях.

Манекен создал полную иллюзию присутствия перед пешеходным переходом ребенка, не контролирующего дорожную обстановку, как это часто бывает в реальных условиях.

Как показала практика использования дорожного манекена, реакция водителей в большинстве однозначная – снижают скорость, сосредотачивают внимание на пешеходе.

Так должны поступать все водители, чтобы переход через проезжую часть был безопасен. И самим пешеходам, прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо убедиться в том, что водитель их видит и пропускает.

По теме

Минкульт хочет создать на Древлянке парк "Патриот" и построить музей
17.05.18 15:48
Парфенчиков предложил прорыть тоннель для автомобилей под ж/д дорогой в Петрозаводске
17.05.18 15:07
В мэрии Петрозаводска рассказали, как будет назначаться инвестиционный уполномоченный
17.05.18 15:04
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2018-05-17 14:46:13
Молодцы. Правда, как бы не сперли вашего Егорку.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.05.2018, 16:27
В Карелии клещи покусали уже 143 человека
11.05.2018, 19:40
ВИДЕО: Юлия Самойлова забыла слова песни во время выступления на "Евровидении"
13.05.2018, 10:00
ФОТО И ВИДЕО: По Петрозаводску прогуливаются кабаны
12.05.2018, 09:06
ФОТО, ВИДЕО: Жуткие кадры с места групповой аварии в Петрозаводске появились в сети
15.05.2018, 10:37
Опубликованы сроки отключения горячей воды в Петрозаводске
10.05.2018, 12:06
Что значит для Карелии новый состав правительства?

Аналитика

Сегодня 13:02
Обществоведение
Трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и предпринимателями Петрозаводска не работает?
Спустя почти полгода трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений Петрозаводска подвела итоги работы за прошлый год.
"Вы мне никто!" 12
16.05.2018 13:17
Споры идут, а денег нет 3
14.05.2018 12:01
Геннадий Боднарчук: Россияне не хотят экспериментов над собой 8
11.05.2018 13:52
"Хочу уйти от партийной зависимости" 9
10.05.2018 15:55
Вся аналитика

Чтиво

14.05.2018 15:08
Личное мнение
"У меня столько всего украли, что я смирилась" 3
Журналист и блогер Наталья Ермолина рассказала, как люди зарабатывают в наше время. 
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
Один День Победы
10.05.2018 13:26
архив чтиво

Медиа

"Ваше право" на ТНТ-Онего от 15 мая 2018
16.05.2018 10:03
все фото и видео

Опрос

Кто должен ответить за неубранные помойки и мусор в Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»