В Карелии картонный Егорка помогает контролировать ситуацию на дороге

В Сортавальском районе у пешеходного перехода установили манекен школьника и назвали его Егорка, теперь он заставляет водителей соблюдать правила, сообщили в ГИБДД Карелии.

Госавтоинспекция Сортавальского района поддержала оригинальную идею членов команды ЮИД (юные инспекторы дорожного движения) создать как наглядное пособие для обучения правилам безопасного поведения на дороге манекен ребенка-пешехода.

Автоинспекторы помогли школьникам воплотить в жизнь этот проект. Образ юного пешехода получился настолько правдоподобным, что помощники инспекторов решили сделать его участником своей команды и дали имя – Егорка.

Так, новый член ЮИДовской команды вместе со своими друзьями и автоинспекторами принял участие в первом профилактическом мероприятии "Внимание! Дети".

Егорке отвели очень важную роль при проведении акции, он своим внешним видом должен был привлечь внимание участников движения. Манекен установили в районе пешеходного перехода, расположенного вблизи школы в поселке Хелюля.

Егорка выполнил свое задание и привлек к себе внимание. Водители, завидев "ребенка", снижали скорость и, как впоследствии комментировали в общении с участниками акции, концентрировали свое внимание на его действиях.

Манекен создал полную иллюзию присутствия перед пешеходным переходом ребенка, не контролирующего дорожную обстановку, как это часто бывает в реальных условиях.

Как показала практика использования дорожного манекена, реакция водителей в большинстве однозначная – снижают скорость, сосредотачивают внимание на пешеходе.

Так должны поступать все водители, чтобы переход через проезжую часть был безопасен. И самим пешеходам, прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо убедиться в том, что водитель их видит и пропускает.