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В Карелии каждое третье ДТП на федеральных трассах уносит жизни

Новости. Происшествия
11:47, 11 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Согласно статистике за девять месяцев, в Карелии на четверть увеличилось количество погибших в ДТП.

За 9 месяцев этого года количество аварий на дорогах Карелии сократилось на 12%, при этом число погибших в ДТП увеличилось на четверть. Об этом сообщает ГИБДД.  Неблагоприятная ситуация складывается на дорогах Медвежьегорского, Олонецкого и Пряжинского районов.

На федеральных дорогах в каждом третьем ДТП погибли люди. Так, в 157 авариях 48 человек погибли, 225 получили травмы. Зарегистрировано 6 аварий, где погибли по 3-4 человека. В том числе на федеральной дороге «Кола» погибли 36 человек, 96 были травмированы.

Большинство нарушений правил дорожного движения также наблюдается на федеральных дорогах, где более 437 тысяч водителей превысили установленную скорость движения, порядка 3 тысяч водителей выехали на встречную полосу движения в нарушение правил. Нарушители оштрафованы и лишены водительского удостоверения.

Рост аварийности зафиксирован с июня месяца, а пик приходится на август (в 65 ДТП 13 человек погибли и 88 травмированы).

Каждая десятая авария происходит с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. В целом, количество таких аварий снизилось с 69 до 50, однако отмечен рост в Суоярвском и Пряжинском районах. Инспекторами отстранены от управления автомобилями в состоянии опьянения 1838 водителей, 177 из которых сели пьяными за руль повторно, за что понесли уголовную ответственность.

Неблагоприятно, по оценке ГИБДД, складывается обстановка с детским дорожным травматизмом. В 64 авариях 61 ребенок травмирован и 6 юных участников движения погибли. Каждая вторая авария — с участием детей-пассажиров. Среди погибших детей четверо были пассажирами. В Пудожском районе число ДТП с пострадавшими детьми возросло с 0 до 5.

Ранее сообщалось, как в Карелии пенсионерка на легковушке врезалась в грузовик, проигнорировав требование регулировщика.

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