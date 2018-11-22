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Новости. Общество
13:03, 22 Ноября 2018
фото: kp.kg / Николай АЛЕКСАНДРОВ

В Карелии коллекторы заблокировали телефоны больницы

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В Пряжинской ЦРБ коллекторы при помощи автодозвона заблокировали несколько телефонов

По данным газеты "Наша жизнь - Meijän elaigu", нестандартная ситуация возникла из-за микрокредита, который одна из сотрудниц медицинского учреждения оформила через интернет. Звонки от женщины, представившейся Мариной, начались с минувшего понедельника. Как оказалось, не дозвонившись до должника, представитель компании "Манго Финанс" решил воззвать к совести неплательщика через его непосредственного работодателя.

Однако в приемной главврача никакого содействия в поиске человека, просрочившего оплату по кредиту, не оказали, сославшись на текущую работу. Как сообщает анонимный источник, общение проходило без прямых угроз, но в весьма пренебрежительной форме, в том числе было высказано пожелание, чтобы главврач больницы отвлекся от всех текущих дел и лично привел должника к телефону.

После того, как коллектор не получил желаемого, он решил прибегнуть к более решительным действиям и пообещал заблокировать телефоны больницы.

"Действительно, через некоторое время телефонная связь была заблокирована при помощи автодозвона ( звонки поступали через каждые 25 секунд). Таким образом кредитор "оккупировал" телефоны приемной главного врача, приемного отделения, регистратуры. Единичные звонки поступали на пункт скорой медицинской помощи, не подвергся "бомбордировке" телефон экстренной службы "03". По имеющимся у издания сведениям, только в приемную главврача за 7,5 часов поступило порядка 1300 звонков (после 3 гудков связь обрывалась). Довольно сложно было рядовым гражданам дозвониться и до регистратуры.

Потерпевшая сторона обратилась в полицию. Когда полицейский связался с компанией "Манго Финанс", то там голосом вышеуказанной Марины объявили, что сотрудник полиции ошибся номером. Правда, узнав, что представителю правоохранительных органов предстоит общаться с должником, попросили внушить неплательщику, что микрозайм необходимо вернуть.

Сумма, которая побудила коллекторов, прибегнуть к действиям, осложнившим жизнь пациентам больницы, изначально составляла 10 тысяч рублей. Вместе с тем, решение проблемы до сих пор не найдено. На данный момент готовится обращение в прокуратуру, отметили в больнице.

 

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Комментарии

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Академик
2018-11-22 13:30:58
Только в странах : типа Гондурас или Россия ещё дают дорогу бандитам(коллекторам),которые издеваются над народом нищим,приставами,судьями,полицией,заставив их работать на себя....молодцы,где такие "люди" в нормальной стране работу бы нашли? Депутаты уж когда обещали разобраться,да и Путин с МФО(микрофинансовые вымогаловки) и коллекторами "грозился" принять меры ,но болтать одно ,а делать дело - другое...
ОднОзначнО
2018-11-22 13:21:07
Коллекторов на правоохранительный кол!
кир
2018-11-22 13:16:38
Ничего беззубые не можете в стране Советов.
Гость
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