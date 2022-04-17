В Карелии коммерческие предприятия вслед за бюджетными обязались выплачивать «северные», независимо от стажа

Предприятия и другие организации Карелии, входящие в Союз промышленников и предпринимателей, взяли на себя обязательство выплачивать «северные» надбавки сотрудникам с первого дня работы.

Это обязательство прописано в трехстороннем соглашении между Союзом, профсоюзами и правительством.

«С принятием данного соглашения работодатели будут обязаны выплачивать работникам процентную надбавку в полном размере с первого дня работы, независимо от возраста и стажа работы», — пояснили в правительстве.

В 2020 году «северные» с первого дня работы стали получать работники бюджетных организаций Карелии. Необходимые изменения были внесены в закон «О гарантиях и компенсациях для отдельных категорий лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Карелия». В районах Крайнего Севера размер надбавки составляет 80%, в приравненных к районам Крайнего Севера местностях — 50%.

Ранее работникам без трудового стажа требовалось 2,5 года для того, чтобы заработать право на начисление северных надбавок в полном объеме.