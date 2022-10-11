В Карелии компанию оштрафовали на 500 тыс. рублей за взятки на ремонтах больницы

За коррупцию привлечена к ответственности строительная компания, которая передавала должностному лицу госучреждения здравоохранения, отвечающему за ремонты.

По информации прокуратуры Карелии, в 2021 году директор юридического лица несколько раз передавал деньги должностному лицу государственного учреждения здравоохранения, осуществляющему контроль при проведении ремонтно-строительных работ. За взятки лоббировались интересы организации при выборе подрядчика для проведения ремонтных работ помещений, а также беспрепятственной приемки и оплаты выполненных работ.

«Выявленные нарушения послужили основанием для возбуждения прокурором города в отношении юридического лица дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), по результатам рассмотрения которого судом организация привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа размере 500 000 рублей», - говорится в сообщении прокуратуры.

Постановление суда вступило в законную силу.

Ранее строительную фирму, директор которой дал взятку экс-главе Минтранса Карелии Кайдалову, оштрафовали на миллион рублей.