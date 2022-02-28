Строительную фирму, директор которой дал взятку экс-главе Минтранса Карелии Кайдалову, оштрафовали на миллион рублей

За коррупцию привлечена к ответственности строительная компания «Петроград», руководитель которой передал 800 тысяч рублей экс-министру строительства Карелии Алексею Кайдалову за получение контракта, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в 2020 году бывший министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов и заместитель генерального директора автономного учреждения РК «Аэропорт „Петрозаводск“ Игорь Волчек получили взятку от генерального директора ООО „Строительная компания ‚Петроград‘ в размере 800 тысяч рублей за заключение с данным обществом государственного контракта на проведение на территории аэропорта ‚Петрозаводск‘ строительных работ и их беспрепятственной приемке.

Прокуратура республики возбудила в отношении строительной компании ‚Петроград‘ дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении организации назначено наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией переданного незаконного вознаграждения.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора наложен арест на транспортное средство, принадлежащее организации.

Глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек были задержаны шестого февраля 2020 года в столице Карелии. Кайдалов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Алексей Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, получили взятку в 800 тыс. рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей), а также взятку в 1 млн рублей (первая часть от оговоренной суммы в размере 3 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Бывший работник петрозаводского аэропорта Игорь Волчек уже осужден и приговорен к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Экс-министр Алексей Кайдалов вину не признает.