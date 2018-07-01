В Карелии легковушка съехала в кювет

ДТП произошло в городе Костомукша.

По данным МЧС Карелии, днем 30 июня на 2-й км автодороги на Костомукшский ГОК легковой автомобиль съехал в кювет.

Для ликвидации происшествия привлекались пожарно-спасательные подразделения в составе пяти человек и двух единиц техники.

Информация о пострадавших уточняется.