В Карелии лесовоз не смог пройти поворот и рассыпал бревна

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В Лахденпохье перевернулся груженый лесовоз с прицепом, сообщили в ГИБДД Карелии.
Сегодня, 10 апреля, в 11-55 в Лахденпохье по ул. Советская, 29 при прохождении поворота перевернулся груженый прицеп лесовоза Mercedes.
Пострадавших нет. Повреждено пешеходное ограждение.
Движение транспорта временно было ограничено. На месте работают сотрудники ДПС.
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