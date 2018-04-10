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Новости. Происшествия
14:14, 10 Апреля 2018
фото: фото: паблик "Лахденпохья навсегда"

В Карелии лесовоз не смог пройти поворот и рассыпал бревна

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В Лахденпохье перевернулся груженый лесовоз с прицепом, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня, 10 апреля, в 11-55 в Лахденпохье по ул. Советская, 29 при прохождении поворота перевернулся груженый прицеп лесовоза Mercedes.

Пострадавших нет. Повреждено пешеходное ограждение.
Движение транспорта временно было ограничено. На месте работают сотрудники ДПС.

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