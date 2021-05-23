В Карелии летом откроется лишь один стационарный детский лагерь – в Приполярье

Остальных школьников ждет организованный отдых либо в палатке, либо в пришкольном лагере, либо за пределами республики.

В нынешнем году летней оздоровительной кампанией в Карелии планируется охватить не менее 12 тысяч детей, или около 16% всех школьников региона. Об этом сообщил министр образования республики Роман Голубев, выступая 24 мая на заседании карельского правительства.

По словам министра, около 2,5 тысяч детей отправятся на отдых за пределы республики. Остальных ждут либо пришкольные лагеря, либо загородный стационарный лагерь «Полярный круг» в Лоухском районе, либо детский туристический лагерь палаточного типа «Большое приключение» в Муезерском районе.

Как признал глава Карелии Артур Парфенчиков, других детских лагерей в республике не осталось, а создание в регионе федерального центра детского отдыха идет нелегко.

«Нам приходится говорить не о развитии, а о воссоздании инфраструктуры летнего отдыха детей, потому что современные качественные условия для круглосуточного стационарного отдыха и оздоровления у нас фактически отсутствуют. Все те базы и лагеря, которые у нас были, они за последние десятилетие пришли в негодность и не соответствуют современным жестким нормативам», – констатировал губернатор.