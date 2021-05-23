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В Карелии летом откроется лишь один стационарный детский лагерь – в Приполярье

Новости. Общество
11:52, 24 Мая 2021
фото: © Детский лагерь «Полярный Круг»

Остальных школьников ждет организованный отдых либо в палатке, либо в пришкольном лагере, либо за пределами республики.

В нынешнем году летней оздоровительной кампанией в Карелии планируется охватить не менее 12 тысяч детей, или около 16% всех школьников региона. Об этом сообщил министр образования республики Роман Голубев, выступая 24 мая на заседании карельского правительства.

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По словам министра, около 2,5 тысяч детей отправятся на отдых за пределы республики. Остальных ждут либо пришкольные лагеря, либо загородный стационарный лагерь «Полярный круг» в Лоухском районе, либо детский туристический лагерь палаточного типа «Большое приключение» в Муезерском районе.

Как признал глава Карелии Артур Парфенчиков, других детских лагерей в республике не осталось, а создание в регионе федерального центра детского отдыха идет нелегко.

«Нам приходится говорить не о развитии, а о воссоздании инфраструктуры летнего отдыха детей, потому что современные качественные условия для круглосуточного стационарного отдыха и оздоровления у нас фактически отсутствуют. Все те базы и лагеря, которые у нас были, они за последние десятилетие пришли в негодность и не соответствуют современным жестким нормативам», – констатировал губернатор.           

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