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Новости. Общество
13:10, 14 Февраля 2019
фото: Яндекс.Карты

В Карелии ликвидировали мэрию Пудожа

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Решением городских вопросов, в том числе снабжением питьевой водой, теперь будет заниматься администрация района, сообщается на сайте Пудожского районного суда.

"В связи  с ликвидацией администрации городского поселения произведена замена должника на администрацию Пудожского муниципального района", - говорится в сообщении.

Из информации следует, что суд произвел замену должника по обязательствам обеспечения населения Пудожа качественной питьевой водой. Ранее подачей  воды занималась мэрия города, но со своими обязаностями не справлялась, поскольку вода была ненадлежащего качества.

По сведениям должника (ликвидированой администрации поселения), подача питьевой воды надлежащего качества возможна только при условии  проведения мероприятий по модернизации существующих водозаборных сооружений, на оплату которых требуется более 25 миллионов рублей.

Было возбуждено исполнительное производство. Администрации выписывали штрафы.

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