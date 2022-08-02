В Карелии ликвидировали более 20 стихийных свалок

Природоохранная прокуратура помогла ликвидировать от 23 свалок в республике, сообщили на сайте надзорного ведомства.

В результате мер прокурорского реагирования, принятых Карельской природоохранной прокуратурой, были ликвидированы 23 несанкционированные свалки в Петрозаводске. Медвежьегорском, Пряжинском, Кемском и Кондопожском районах.

Сообщения о свалках поступали как от отдельных жителей Карелии, так и от организаций.

Так, в Петрозаводске, в микрорайоне Сайнаволок, в проезде Савин Наволок была обнаружена стихийная свалка — на нее пожаловались местные жители. В результате обращения прокуратуры ее ликвидировали, так же, как и аналогичную свалку на улице Короленко в микрорайоне Кукковка.