В Карелии ликвидировали черных усачей

В Костомукше и в Калевальском районе упразднены карантинные фитосанитарные зоны по черному сосновому усачу и малому черному еловому усачу, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

В связи с ликвидацией очагов карантинных объектов управлением упразднены фитосанитарные зоны и отменены фитосанитарные режимы на территории Костомукшского городского округа на площади 1999 га по чёрному сосновому усачу и на территории промышленной базы в поселке Войница Калевальского района на площади 0,02 га - по малому черному еловому усачу.

Ранее личинки усача перекрыли поставку леса из Карелии. Лесопродукция была заготовлена в Сортавальском районе, где установлены карантинные фитосанитарные зоны по усачам рода Monochamus.