В Карелии любитель хорошего коньяка трижды пришел к успеху

В Сортавале полицейские раскрыли кражу алкоголя из магазина, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сортавальского района поступило сообщение от работников сетевого магазина, обнаруживших пропажу с витрины бутылок коньяка стоимостью более 2,5 тысячи рублей каждая.

По камерам наблюдения подозреваемый был установлен — им оказался 28-летний ранее судимый местный житель.

Как рассказал мужчина, в магазине он оказался в поиске подарка для знакомого. Денег у него с собой не было, но бутылка элитного алкоголя очень приглянулась. Воспользовавшись моментом, он вынес ее из магазина. На следующий день мужчина зашел за следующей бутылкой, а еще через час повторил свой успех.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела, фигурант находится под подпиской о невыезде.