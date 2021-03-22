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В Карелии любитель пьяной езды, прогулявший обязательные работы, отправится в колонию

Новости. Общество
15:57, 23 Марта 2021
фото: © Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Сортавальский городской суд заменил наказание, назначенное жителю мужчине за пьяную езду, на лишение свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе 2020 года житель Сортавалы был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Он был приговорен к 320 часам обязательных работ с лишением сроком на 3 года. Но за период исполнения приговора (в течение 6 месяцев) осужденный не отработал ни одного дня.

Уголовно-исполнительная инспекция до обращения в суд вынесла 12 письменных предупреждений о замене наказания, однако мужчина не предпринимал попыток приступить к обязательным работам.

В суде любитель пьяной езды возражал против замены наказания. По его словам, он не отбывал обязательные работы, так как работал у частных лиц. Кроме того, его супруга болеет и нуждается в постоянном уходе.

Прокурором, участвующим в деле, было дано заключение о необходимости заменить наказание на лишение свободы.

Сортавальский городской суд критически оценил доводы осужденного, признал его злостно уклоняющимся от отбывания обязательных работ. Прежнее наказание суд заменил лишением свободы на 40 дней. Мужчина должен отправиться в колонию-поселение.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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