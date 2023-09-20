В Карелии любителей тихой охоты отваживают от грибных мест с помощью металлических шипов

На лесных дорогах в Пряжинском районе неизвестные расставляют металлические шипы.

В неприятную историю попал житель Петрозаводска, решивший съездит за грибами за станцию Падозеро. Налево по дороге на Шую, примерно в 20 км, ветеран органов внутренних дел Карелии проколол сразу три колеса. Причиной ЧП стали металлические шипы, которые были расставлены неизвестными на лесной дороге. Об этом петрозаводчанин рассказал «Московскому комсомольцу в Карелии».

«Если я, мужчина, смог в лесу починить проколотые колеса, то как в такой ситуации будет мучиться женщина, если беда на лесной дороге случится с ней, а если в автомобиле будут дети. Неужели любителям «тихой» охоты за грибами-ягодами нужно будет отправляться в лес с миноискателем», - поделился с изданием петрозаводчанин.

Как выяснилось, такие инциденты в Пряжинском районе уже не раз происходили с грибниками, ягодниками и охотниками. Подробности «МК в Карелии» рассказал председатель Карельской региональной общественной организации охотников и рыболовов Виктор Трепалин.