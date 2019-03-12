В Карелии люди стали реже погибать из-за травм на производстве

Власти республики сообщили о самых распространенных травмах на производстве, произошедших в 2018 году на карельских предприятиях.

По данным Соцстраха, в 2018 году в Карелии количество несчастных случаев снизилось на 11% по сравнению с предыдущим годом, из них случаев со смертельным исходом сократилось на 33%.

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