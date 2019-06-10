11:06, 10 Июня 2019
В Карелии малому бизнесу станет проще участвовать в госзакупках, считает бизнес-омбудсмен
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Изменения в федеральном законе о контрактной системе в сфере закупок упростили доступ малого бизнеса к государственным и муниципальным заказам, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.
Об этом говорится в ее комментарии к нововведениям в законе №44-ФЗ - часть из них уже вступила в силу, а другие изменения начнут действовать с 1 июля.
"Нововведения значительно упростят участие в закупочных процедурах для предприятий малого бизнеса, так как многие процедуры упрощаются, и сокращаются сроки по закупочным процедурам и обжалованию", - говорится в сообщении бизнес-омбудсмена.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей акцентировала внимание на ряде изменений.
Подробности - на сайте издания "Вести Карелии".
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