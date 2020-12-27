В Карелии мама ждет сына-капитана, исполняющего свой долг в Сирии

Сенаторы от Карелии поздравили российских военных в Сирии с Новым годом. Среди военнослужащих оказался костомукшанин.

Накануне Нового года сенаторы Игорь Зубарев и Александр Ракитин были направлены в командировку в Сирию, чтобы от имени Совета Федерации вручить военнослужащим пять живых новогодних елей в кадрах с землей из Карелии, грамоты и подарки от регионов. Парламентарии побывали на российской базе Хмеймим и пункте базирования флота в Тартусе, пишут "Аргументы и факты в Карелии".

В Тартусе сенаторов от Карелии ждала неожиданная встреча – капитаном флагмана группировки "Адмирал Эссен" оказался костомукшанин. Александр Смирнов, капитан 2 ранга, родился в Мурманске, но с пяти лет жил в Костомукше. В карельском городе горняков он ходил в садик и школу №4, после окончания которой поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт Петра Великого.

"Александр очень обрадовался, встретив нас. Он 8 лет не был в Костомукше, о которой всегда помнит. В изголовье его кровати висит фотография, подаренная одноклассниками. Вид вечерней, скованной снегами Костомукши с высоты птичьего полета греет душу военному, которому выпала нелегкая служба в Сирии", – рассказал Игорь Зубарев.



© из архива Игоря Зубарева

Сенатор разыскал маму капитана Смирнова и позвонил ей в Костомукшу, чтобы поблагодарить за ее воспитание сына. Для Валентины Борисовой весточка от Александра накануне Нового года и Рождества стала дорогим подарком. Костомукша был и остается родным городом для военного моряка. Александр Смирнов очень скучает по Карелии. Здесь у него осталось много друзей, которые ездят к нему в Севастополь, где базируется "Адмирал Эссен". Он любит лес, рыбалку, охоту. Всего этого военнослужащему, находящемуся на боевом посту, очень не хватает. Поэтому неудивительно, что, когда рядом со стоянкой корабля капитан из Костомукши находит лес, он ищет грибы. И матросов своих на тихую охоту снаряжает. Как бы потом корабельный врач не сопротивлялся, в меню команды появляются грибные блюда. "Мама, а у нас сегодня картошка с грибами!" – делится потом капитан своей радостью с Валентиной Борисовой.

"Сын всегда заботится о своей команде. Когда заходили в Калининград, пошел в увольнительную и нашел заброшенные с советских времен яблочные сады. Так матросы запаслись яблоками на полрейса. А выбор профессии был за сыном. Он в 17 лет уехал из Костомукши в Санкт-Петербург. Спустя два года учебы в институте он был абсолютно уверен, что воинская служба – это его судьба. И вот уже много лет он служит Отечеству, иногда по 8 месяцев находясь в плавании. Его дочь потом спрашивает: "Папа, а ты где живешь? Почему не с нами? Сын и дочь, не говоря уже обо мне, видят Александра не часто. Но такая у него работа", – призналась мама капитана сенатору.

По мнению Игоря Зубарева, когда такие профессионалы, как Александр Смирнов, несут свою службу, то рубежи нашей родины под надежной защитой.



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"Карельский парень выполняет свой воинский долг в Сирии. Он и другие наши ребята нуждаются в поддержке. Особенно, в преддверии новогодних праздников, которые все стараются провести в кругу близких. Елки, которые мы привезли, напомнят им о доме. И я желаю Александру, чтобы в следующем году он вместе с семьей приехал в Костомукшу, навестил маму и друзей и зарядился энергией от карельской природы", – отметил Игорь Зубарев.