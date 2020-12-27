890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Путин решил сделать прививку от коронавируса 12
27.12.2020 19:40
Работник Костомукшского ГОКа спасся от волка в кабине самосвала (ВИДЕО) 1
Сегодня 06:40
После визита зараженного Санта-Клауса в доме престарелых от коронавируса умерло 18 жильцов
27.12.2020 21:40
Число проводимых тестов на коронавирус резко сократилось в Карелии 6
Сегодня 09:57
Стало известно, как будут ходить автобусы по Карелии 31 декабря и в первые дни нового года 1
27.12.2020 13:16
Судно "Онега" с рыбаками затонуло в Баренцевом море
Сегодня 09:40
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус 1
Сегодня 10:18

В Карелии мама ждет сына-капитана, исполняющего свой долг в Сирии

Новости. Общество
10:15, 28 Декабря 2020
фото: © Совет Федерации
Загрузка...

Сенаторы от Карелии поздравили российских военных в Сирии с Новым годом. Среди военнослужащих оказался костомукшанин.

Накануне Нового года сенаторы Игорь Зубарев и Александр Ракитин были направлены в командировку в Сирию, чтобы от имени Совета Федерации вручить военнослужащим пять живых новогодних елей в кадрах с землей из Карелии, грамоты и подарки от регионов. Парламентарии побывали на российской базе Хмеймим и пункте базирования флота в Тартусе, пишут "Аргументы и факты в Карелии".

В Тартусе сенаторов от Карелии ждала неожиданная встреча – капитаном флагмана группировки "Адмирал Эссен" оказался костомукшанин. Александр Смирнов, капитан 2 ранга, родился в Мурманске, но с пяти лет жил в Костомукше. В карельском городе горняков он ходил в садик и школу №4, после окончания которой поступил в Санкт-Петербургский военно-морской институт Петра Великого.

"Александр очень обрадовался, встретив нас. Он 8 лет не был в Костомукше, о которой всегда помнит. В изголовье его кровати висит фотография, подаренная одноклассниками. Вид вечерней, скованной снегами Костомукши с высоты птичьего полета греет душу военному, которому выпала нелегкая служба в Сирии", – рассказал Игорь Зубарев.


© из архива Игоря Зубарева

Сенатор разыскал маму капитана Смирнова и позвонил ей в Костомукшу, чтобы поблагодарить за ее воспитание сына. Для Валентины Борисовой весточка от Александра накануне Нового года и Рождества стала дорогим подарком. Костомукша был и остается родным городом для военного моряка. Александр Смирнов очень скучает по Карелии. Здесь у него осталось много друзей, которые ездят к нему в Севастополь, где базируется "Адмирал Эссен". Он любит лес, рыбалку, охоту. Всего этого военнослужащему, находящемуся на боевом посту, очень не хватает. Поэтому неудивительно, что, когда рядом со стоянкой корабля капитан из Костомукши находит лес, он ищет грибы. И матросов своих на тихую охоту снаряжает. Как бы потом корабельный врач не сопротивлялся, в меню команды появляются грибные блюда. "Мама, а у нас сегодня картошка с грибами!" – делится потом капитан своей радостью с Валентиной Борисовой.

"Сын всегда заботится о своей команде. Когда заходили в Калининград, пошел в увольнительную и нашел заброшенные с советских времен яблочные сады. Так матросы запаслись яблоками на полрейса. А выбор профессии был за сыном. Он в 17 лет уехал из Костомукши в Санкт-Петербург. Спустя два года учебы в институте он был абсолютно уверен, что воинская служба – это его судьба. И вот уже много лет он служит Отечеству, иногда по 8 месяцев находясь в плавании. Его дочь потом спрашивает: "Папа, а ты где живешь? Почему не с нами? Сын и дочь, не говоря уже обо мне, видят Александра не часто. Но такая у него работа", – призналась мама капитана сенатору.

По мнению Игоря Зубарева, когда такие профессионалы, как Александр Смирнов, несут свою службу, то рубежи нашей родины под надежной защитой.


© Совет Федерации

"Карельский парень выполняет свой воинский долг в Сирии. Он и другие наши ребята нуждаются в поддержке. Особенно, в преддверии новогодних праздников, которые все стараются провести в кругу близких. Елки, которые мы привезли, напомнят им о доме. И я желаю Александру, чтобы в следующем году он вместе с семьей приехал в Костомукшу, навестил маму и друзей и зарядился энергией от карельской природы", – отметил Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-12-28 12:37:09
Интересно, чьи такие долги у российского офицера перед правительством Сирии?!
User
2020-12-28 11:02:43
"Он хату покинул, пошел воевать, чтоб землю суннитов шиитам отдать"(с)
Вася
2020-12-28 10:27:10
Бражку ставить надо,а сахар дорог
Саныч
2020-12-28 12:07:57
Вася, держи нас в курсе.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.12.2020, 14:20
Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
21.12.2020, 12:45
В лесу на севере Карелии обнаружены непонятные разливы странного красного цвета (ФОТО)
23.12.2020, 16:33
Скандальная экс-чиновница из Карелии узнала суть выражения "морда треснет", оказавшись в Кеми
24.12.2020, 14:40
В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)
24.12.2020, 17:19
В горсовете Петрозаводска прошли обыски

Аналитика

25.12.2020 13:00
Обществоведение
ФОКу "Динамо" в Петрозаводске – быть
В четверг, 24 декабря состоялось важное для развития физической культуры и спорта в Карелии событие - в формате видеоконференцсвязи в Москве провели заседание Президиума Центрального совета Общества "Динамо".
Почта России  – стратегический партнер для организаций Карелии 3
25.12.2020 13:00
Большой ремонт Ирины Мирошник: итоги 11
25.12.2020 12:50
Директор ДОК "Калевала": "Будущее у карельских лесов будет только в том случае, если придет эффективный арендатор" 2
24.12.2020 15:05
"Сложно бороться с коронавирусом на руинах здравоохранения" 8
24.12.2020 09:10
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:27
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
В Кинелахте и Савиново тоже живут люди
Сегодня 11:25
Детские подарки на Новый год в ТРЦ "Тетрис"
24.12.2020 11:18
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»