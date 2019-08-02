В Карелии медики восемь часов боролись за жизнь пациента с разрывом аорты

В Минздраве Карелии рассказали, как врачи Республиканской больницы имени В.А. Баранова спасали жизнь жителю Костомукши.

Накануне вертолет санитарной авиации совершил вылет в Костомукшу. Помощь потребовалась 48-летнему больному, который поступил в Межрайонную больницу №1 с разрывом аорты.

Как рассказала заместитель главного врача Республиканской больницы им. В.А. Баранова Анна Хилкова, при спасении пациентов в таких жизнеугрожающих состояниях важна каждая секунда. Было принято решение об экстренной эвакуации в специализированный стационар, что сопряжено с огромным риском: в любую минуту пациент может умереть. Опытный реаниматолог санавиации Андрей Соколов, несмотря на максимальные риски, проводил интенсивную терапию на борту вертолета и доставил пациента живым.

В Республиканской больнице его уже ждала бригада специалистов, была развернута кардиохирургическая операционная.

Исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим отделением Дмитрий Мовчан и кардиохирург Даниил Окс всю ночь, в течение восьми с половиной часов, оперировали пациента. Операция проводилась в условиях искусственного кровообращения. Всю необходимую анестезию и интенсивную терапию обеспечивала бригада специалистов под руководством заведующего отделением кардиореанимации Владимира Меренкова.

Благодаря слаженным действиям и профессионализму всех участвующих в оказании медицинской помощи больному удалось использовать единственный шанс для его спасения, специалисты постарались сделать для этого все возможное.

В настоящее время реаниматологи продолжают бороться за жизнь пациента.