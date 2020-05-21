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В Карелии медики заявили об отсутствии справедливых выплат за борьбу с COVID-19

Новости. Общество
14:39, 22 Мая 2020
фото: © Денис Гришкин/ТАСС
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Сотрудники кондопожской скорой помощи обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову и в Минздрав с заявлением о том, что им не поступили обещанные выплаты за работу в условиях риска заражения коронавирусом.

Сотрудники  скорой помощи из Кондопоги заявляют, что не получили справедливых надбавок за работу в условиях пандемии COVID-19, несмотря на обещания поддержки со стороны власти.

Авторы документа утверждают, что получили стимулирующие надбавки, "высчитанные до минут". Поэтому среди медиков оказались те, кому на руки пришло, к примеру, 90 рублей в виде поддержки за риск возможного заражения.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

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